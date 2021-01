Tim si rafforza nel cloud. Nasce Noovle, D'Asaro come ad

Tim annuncia la nascita di Noovle spa, una nuova società interamente controllata, che si propone sul mercato come centro di eccellenza italiano per il Cloud e l'edge computing, con l'obiettivo di potenziare l'offerta di servizi cloud alle imprese e alla Pubblica Amministrazione.

Vi confluiranno i 17 data center del gruppo e Noovle Srl (società acquisita da Tim a maggio e tra i principali partner di Google Cloud nel mercato italiano). Noovle, spiega una nota, avrà il compito di realizzare 6 nuovi Data Center specializzati nell'offerta public e hybrid cloud, con certificazione TIER IV; gestirà 7 data center Core e 4 centri servizi: una infrastruttura che nel 2022 raggiungerà oltre 50.000 mq di superficie totale su scala nazionale per una capacità che toccherà fino a 100 MW di potenza IT. La società parte oggi con circa 1.000 professionisti e stima di raggiungere 1 miliardo di euro di fatturato nel 2024 con una crescita media annua di circa il 20% e un EBITDA atteso di circa 400 milioni di euro.

A guidarla come amministratore delegato sarà Carlo D'Asaro Biondo, entrato in Tim lo scorso aprile con l'obiettivo di implementare le attività Cloud del gruppo e le partnership strategiche, tra cui quella con Google. Mariarosaria Taddeo sarà il presidente non esecutivo.