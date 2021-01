P.a: Di Raimondo (Asstel), nell'Osservatorio smart working

Laura Di Raimondo, Direttore Asstel-Assotelecomunicazioni è stata nominata componente dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle Amministrazioni Pubbliche, istituito dal "Decreto Rilancio", nonché della Commissione Tecnica di Supporto.

"Ringrazio il Ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, per la preziosa opportunità e per la fiducia accordatami. L'incarico è il riconoscimento dell'importanza dell'esperienza maturata dalla filiera delle Telecomunicazioni nel promuovere lo sviluppo del lavoro agile, oggi regolamentato anche nel nuovo CCNL TLC, e che sta assumendo una rilevanza sempre crescente anche nella Pubblica Amministrazione - commenta Di Raimondo - L'esperienza dello smart working, nonostante la drammaticità del momento e le condizioni di emergenza, sta dimostrando le straordinarie possibilità intrinseche all'infrastruttura digitale nella costruzione di una 'nuova normalità' che permette di coniugare lavoro in ufficio e da remoto, ma soprattutto che promuove una nuova modalità lavorativa in grado di migliorare la comunicazione, l'efficacia del lavoro e le relazioni tra datore e lavoratore che saranno sempre più ispirate alla fiducia".

L'Organismo nasce per fornire spunti e proposte di carattere normativo, organizzativo o tecnologico per migliorare il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni, sviluppare le competenze del personale pubblico, le capacità manageriali dei dirigenti, la valorizzazione delle performance. Verificherà, inoltre, che i Piani Organizzativi del Lavoro Agile (Pola) messi a punto dagli enti raggiungano gli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati, monitorerà gli effetti dello smart working sull'organizzazione e i benefici per i servizi ai cittadini, ne promuoverà anche la diffusione sul piano comunicativo e culturale.