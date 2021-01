Breton, Ue e Usa siano alleati per nuove regole Big Tech

"Come alleati del mondo libero, l'Unione Europea e gli Stati Uniti dovrebbero lavorare a stretto contatto per un approccio internazionale coerente" per stabilire le nuove regole dello spazio digitale. Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, nel corso di un'intervista alla Cnn.

Dopo la decisione di bandire il presidente americano Donald Trump dalle proprie piattaforme, "i social media dovranno occuparsi di ciò che accade sulle loro piattaforme", ha detto Breton, ricordando le proposte di riforma del digitale avanzate dalla Commissione Ue nel Digital Services Act e nel Digital Markets Act. "Sappiamo cosa sta succedendo in Russia o in Cina, ecco perché Ue e Usa devono essere sempre più vicini", ha proseguito Breton, chiarendo che "non saranno i governi singoli ad essere autorizzati a decidere cosa si può fare" online, bensì servirà "una legge verticale specifica e sotto lo stretto controllo del Parlamento, in altre parole, del popolo".