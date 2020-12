Apple, smart working dipendenti almeno fino a giugno 2021

Il Ceo di Apple Tim Cook ha confermato che l'azienda continuerà ad adottare la formula dello smart working almeno fino al giugno 2021. Secondo Bloomberg, Cook ha condiviso nuovi dettagli sul piano della società di tornare in ufficio durante una riunione virtuale con i dipendenti, affermando che sebbene non si possa mai sostituire la collaborazione faccia a faccia, c'è ancora modo di migliorare e imparare anche lavorando da remoto. Un annuncio che allinea la società a quanto già pianificato da altri giganti del mondo hi-tech, da Microsoft a Facebook passando per Google e Amazon.

"Non c'è nulla che possa sostituire la collaborazione faccia a faccia - ha detto Cook - ma abbiamo anche imparato molto su come possiamo svolgere il nostro lavoro fuori dall'ufficio senza sacrificare la produttività o i risultati. Tutti questi insegnamenti sono importanti e quando avremo superato questa pandemia, manterremo tutto il buono di Apple a cui aggiungeremo il meglio che abbiamo tratto dai cambiamenti avvenuti quest'anno".

Il Ceo ha quindi aggiunto che molti dipendenti potranno rientrare in Apple Park e negli altri uffici dell'azienda solo a partire da giugno 2021. Attualmente, nel campus ci sono circa la metà dei dipendenti solitamente previsti, visto che tutti gli altri lavorano da casa.

Cook ha anche detto ai dipendenti che, dopo le "sfide degli ultimi mesi", tutti riceveranno una vacanza retribuita aggiuntiva prevista per il 4 gennaio.