5G: Buffagni, metteremo incentivi agli investimenti

Sul 5G metteremo un "incentivo all'investimento altrimenti oggi nessuna azienda è in grado di sostenere un investimento largo nel 5G, dopo le gare a cui hanno partecipato con importanti investimenti". Così il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, intervenendo alla 3a edizione del 5G Italy.

"Interverremo - ha proseguito - in prime 100 città, perché in alcune zone manca tutta l'infrastruttura". "Il governo ha la necessità di dare una svolta fortissima su questo tema, quindi moderazione nei toni ma non nella sostenza, perché è un'occasione storica", ha spiegato.