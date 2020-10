Da novembre voucher 500 euro per internet veloce, pc e tablet

Durante il mese di novembre 2020 le famiglie che ne hanno diritto potranno cominciare a usufruire dei voucher fino a 500 euro per dotarsi di un connettività Internet veloce e di un personal computer o un tablet. E' quanto ha deciso il Comitato Banda ultra larga (Cobul).

Presieduto dalla ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il Comitato - si legge in una nota - ha dato mandato a Infratel (società del gruppo Invitalia S.p.a e vigilata dal ministero dello Sviluppo economico) di agire affinché i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni derivate dai voucher.

"Questa prima fase dell'erogazione dei voucher - viene precisato - rientra in un progetto più ampio che offrirà anche a famiglie con reddito superiore a 20 mila euro e a imprese la possibilità di beneficiarne". I dettagli per la seconda fase dell'erogazione di agevolazioni sono attualmente oggetto di approfondimento tecnico e verranno deliberati nella seduta del Comitato già convocata per il 27 ottobre.