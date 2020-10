Spesa globale tech -5,4% nel 2020, 3.600 miliardi di dollari

Nel 2020 la spesa mondiale in information technology (IT) subirà una contrazione del 5,4% su base annua, scendendo a 3.608 miliardi di dollari. Lo affermano gli analisti di Gartner, che tuttavia prevedono una ripresa nel 2021, per cui si attende un aumento del 4% a 3.754 miliardi.

La contrazione quest'anno riguarderà tutti i segmenti di mercato e sarà più marcata per i dispositivi, con un -13,4% a 616 miliardi di dollari. Giù anche i servizi IT (992 miliardi, -4,6%), i software aziendali (459 miliardi, -3,6%), i sistemi di data center (208 miliardi, -3,1) e i servizi di comunicazione (1.332 miliardi, -2,9%).

"In 25 anni di analisi della spesa IT, non c'è mai stato un mercato con così tanta volatilità", commenta John-David Lovelock, vicepresidente della ricerca di Gartner. "Anche se ci sono stati fattori di stress unici imposti a tutti i settori dalla pandemia, le imprese che erano già più digitali entrando nella crisi stanno andando meglio, e continueranno a prosperare fino al 2021".