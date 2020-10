Usa: democratici contro big Silicon Valley, hanno monopolio

I democratici della Camera contro la Silicon Valley: Amazon, Apple, Facebook e Alphabet hanno un "monopolio" e sono necessari forti cambiamenti. Sono le conclusioni raggiunte dalla sottocommissione antitrust della Camera al termine di 16 mesi di indagine. Il rapporto diffuso propone una serie di modifiche che potrebbero portare anche a uno spezzatino dei big hi tech nel caso in cui le raccomandazioni fossero approvate dal Congresso. Amazon è accusata di avere il monopolio fra i fornitori e i venditori terzi, Apple nella distribuzione di app sul software per i dispositivi iOS, Google nelle ricerche online e Facebook nel networking sui social e nella pubblicità online.