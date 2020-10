Apple fissa un nuovo evento il 13 ottobre, attesi i nuovi iPhone, anche quelli 5G tanto che lo slogan dell'invito è "Hi, Speed”.

La diretta inizierà alle ore 10 locali, le 19 in Italia, e come gli ultimi due keynote Apple verrà organizzato solo in digitale, senza nessun invito per la stampa.

Oltre agli iPhone, attesi 4 modelli, non sono escluse altre novità come le cuffie AirPods Studio.