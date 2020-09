5G: Bt rafforza partnership con Nokia

Nokia firma un accordo sul 5G per diventare il più grande partner infrastrutturale di Bt. "Questa maggiore presenza di Nokia sosterrà gli impegni di BT nei confronti del governo del Regno Unito circa l'uso di fornitori ad alto rischio (HRV) nell'infrastruttura di rete del Regno Unito" precisa la nota ricordando la 'lista nera' in cui è finita Huawei.

"La connettività digitale è fondamentale per il futuro economico del Regno Unito, in quanto crea posti di lavoro e sostiene la crescita sostenibile - sottolinea Philip Jansen, ceo di BT Group - ecco perché Bt sta facendo investimenti rivoluzionari in fibra completa e 5G. In un mercato competitivo e in rapida evoluzione, è fondamentale che facciamo le scelte tecnologiche giuste".

"Sono lieto che BT abbia esteso la sua partnership con Nokia, diventando il più grande partner infrastrutturale. Le nostre due società - ricorda Pekka Lundmark, presidente e Ceo di Nokia -collaborano da oltre un quarto di secolo per fornire la migliore connettività della categoria alle persone in tutto il Regno Unito. Siamo orgogliosi di supportare l'evoluzione della rete 5G di BT e non vediamo l'ora di lavorare ancora più strettamente insieme negli anni a venire ".