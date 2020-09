Tim: ad agosto fibra ottica estesa in altri 500 comuni

Anche ad agosto è proseguito senza sosta l'impegno di Tim per accelerare il piano di copertura ultrabroadband e raggiungere sempre più famiglie e imprese con l'internet veloce. Nel corso dell'ultimo mese, infatti, la rete in fibra ottica, si legge in una nota, è stata estesa in altri 500 comuni su tutto il territorio nazionale, concentrati soprattutto nelle cosiddette 'aree bianche'.

Salgono ad oltre 2.500 i comuni che in soli sei mesi sono stati collegati alla banda ultralarga, prevalentemente concentrati nelle aree rurali o a bassa densità abitativa.

Prosegue così l'impegno di Tim per chiudere il digital divide in Italia entro il 2021. Tim continuerà anche nei prossimi mesi a dare forte impulso ai propri programmi di cablaggio, portando entro dicembre la fibra al 90% delle famiglie a livello nazionale. In particolare, i comuni che verranno raggiunti dal piano saranno oltre 5.000, molti dei quali nelle 'aree bianche', vale a dire il 74% delle famiglie residenti in quelle zone e che utilizzano la rete fissa.