Biblioteca nazionale cinese offrirà letture in 5G

La Biblioteca nazionale cinese (NLC) sta lavorando per offrire una inedita esperienza di lettura basata sulla tecnologia 5G, in cui i lettori saranno in grado di 'immergersi' completamente nei libri, trasformati in video panoramici per esaltarne la vividezza dei contenuti. L'NLC ha firmato oggi un accordo di cooperazione con China National Publications Import & Export (Group) Corporation che prevede uno sforzo congiunto per lo sviluppo di nuovi modelli di lettura basati sulla tecnologia 5G, video panoramici e immagini olografiche per dare nuove opportunità e stimolare nuove tendenze tra i lettori. Nel nuovo centro di lettura, i lettori possono anche fare una "passeggiata" attraverso la biblioteca, visitare le sue preziose collezioni e divertirsi sfogliando i libri tramite una piattaforma online, secondo l'NLC. Rao Quan, curatore dell'NLC, ha dichiarato che la biblioteca lavorerà ulteriormente per fornire un servizio multimediale, intelligente e interattivo. Un'esperienza per i visitatori in termini di lettura, studio e comunicazione per servire meglio il pubblico con di servizi culturali di alta qualità. La costruzione del nuovo centro dovrebbe essere completata entro la fine di quest'anno.