Tlc: sindaco di Vicenza revoca l'ordinanza anti-5G

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Dopo il decreto Semplificazioni che impedisce alle amministrazioni locali di vietare gli impianti di tlc, il comune di Vicenza ha revocato l'ordinanza che congelava l'installazione di infrastrutture 5G, perché "questa novità legislativa espone i Comuni a sicuri contenziosi da parte delle compagnie telefoniche". Lo ha detto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, secondo quanto riportato stamani dal Giornale di Vicenza.

"Il governo ci mette a rischio contenziosi, e ora abbiamo solo la possibilità di intervenire attraverso il Piano antenne già adottato da questa amministrazione, in merito ai luoghi in cui potrà essere previsto il posizionamento di antenne e ripetitori", ha dichiarato Rucco. "In ogni caso proseguiremo il confronto con Arpav e Ulss per avere effettiva certezza che il 5G non provochi danni alla salute pubblica". (ANSA).