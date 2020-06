Reddit e Twitch bloccano Trump per contenuti odio

Twitch e Reddit bloccano Trump sui contenuti d'odio. La prima, piattaforma livestreaming di proprieta' di Amazon, ha annunciato di aver sospeso temporaneamente il canale del presidente americano Donald Trump per "condotta carica d'odio". Il sito ha citato due violazioni delle regole. In un video rilanciato ora della campagna 2015 il tycoon accusa il Messico di mandare tramite il confine droga, criminali e stupratori. In un altro, legato al suo comizio a Tulsa, Trump se la prende con un "hombre" molto duro che entra a casa di una donna di notte.

Reddit, sito di social news e intrattenimento, ha annunciato invece di aver messo al bando un forum di lunga data usato dai fan di Donald Trump nell'ambito dei suoi sforzi contro l'odio.

Una mossa che arriva mentre il settore dei social media è sotto tiro per la gestione dei post incendiari del presidente. L'ad di Reddit Steve Huffman ha spiegato che il canale r/The_Donald, che vanta oltre 790 mila sottoscrittori, è stato chiuso per aver violato frequentemente le regole e per essersi messo contro la compagnia e altre comunità.