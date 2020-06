Pisano, investire di più su cybersicurezza e cloud

"Se vogliamo un Paese digitale dobbiamo investire di più nella cyber-security e nel cloud della P.a, essenziali per la sicurezza dei nostri dati e dei nostri servizi digitali e quindi per la sicurezza di tutti noi cittadini". Così la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, nel corso del Question Time alla Camera, in risposta all'interrogazione con prima firmataria la deputata del Pd, Vincenza Bruno Bossio, illustrata in Aula dalla deputata dem, Marianna Madia.

"Occorre coinvolgere in modo modo più ampio amministrazioni centrali e locali" così da spingere la diffusione dell'app 'Io', lanciata ad aprile, come accesso unico e virtuale ai servizi pubblici", ha poi aggiunto la ministra nel corso del Question Time.