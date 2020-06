Amazon nel mirino Ue, verso accuse formali antitrust

L'Ue si appresta a presentare formalmente accuse antitrust nei confronti di Amazon relative al trattamento dei venditori sulla sua piattaforma. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le accuse potrebbero essere presentate all'inizio della prossima settimana o in quella successiva. Le accuse riguardano il doppio ruolo di Amazon come operatore della piattaforma ma anche venditore di suoi prodotti. Secondo l'Ue Amazon raccoglie i dati dei venditori terzi e li usa per competere contro di loro.