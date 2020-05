Zuckerberg, metà dipendenti a lavoro remoto nel 2030

La metà dei dipendenti di Facebook potrebbe lavorare da remoto entro il 2030. Lo afferma Mark Zuckerberg precisando comunque che non si tratta né di un "target" né di un "obiettivo".

"La verità è che la maggiore parte di noi sta lavorando da remoto a questo punto", aggiunge Zuckerberg annunciando sul fronte delle assunzioni che Facebook a partire da luglio inizierà a selezionare attivamente persone per il lavoro da remoto e adottare misure per iniziare ad aprire il lavoro a distanza anche agli attuali dipendenti.

"Inizieremo ad assumere prima nelle aree vicine ai nostri centri ingegneristici e poi in alcune aree metropolitane del Nord America", spiega Facebook osservando come questo "poterà opportunità che vanno oltre una manciata di città, soprattutto in questo periodo di crisi economica". Facebook ha 48.000 dipendenti a livello globale, la maggior parte dei quali nel campus di Menlo Park, in California.