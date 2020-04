Amazon apre una Regione Web Services a Milano

Amazon Web Services (Aws), l'azienda di Amazon che fornisce servizi di cloud computing, ha annunciato l'apertura della "Regione Aws Europe (Milano)", la sesta in Europa dopo quelle di Dublino, Francoforte, Londra, Parigi e Stoccolma.

Con la nuova Regione, spiega la società, da oggi sviluppatori, startup e imprese, organizzazioni governative, educative e no profit possono eseguire le loro applicazioni e offrire i servizi agli utenti finali direttamente dai data center situati in Italia.

"In Italia, molte organizzazioni stanno facendo leva su Aws per affrontare le sfide che questa pandemia ci pone, sia che si tratti di potenziare la ricerca scientifica, di facilitare il lavoro e l'apprendimento a distanza e ancora di fornire nuovi e innovativi servizi per rispondere all'emergenza", ha scritto in un post Werner Vogels, direttore tecnico e vicepresidente di Aws.

Tra gli esempi citati c'è quello di Codogno, il paese lombardo del "paziente 1". Usando Amazon Connect, il Comune in meno di una settimana ha costruito un call center per indirizzare le chiamate direttamente al personale del Comune, "aiutando a rispondere alle domande dei cittadini su Covid-19, in un momento in cui la velocità si è rivelata fondamentale", ha evidenziato Vogels.