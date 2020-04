Vodafone-Microsoft per aziende digitali

Vodafone Business e Microsoft Italia hanno annunciato stamani una partnership per accelerare la digitalizzazione di imprese e Pubbliche amministrazioni di ogni dimensione. L'intesa triennale, si legge nella nota, prevede un approccio congiunto al mercato italiano con un portafoglio di servizi che spaziano dallo smart working alle soluzioni Cloud per la business continuity, passando per i servizi a supporto della produttività.

"L'emergenza che stiamo vivendo ha acuito l'importanza per il Paese di disporre di una infrastruttura di telecomunicazioni moderna e ha accelerato l'adozione di modelli digitali da parte di imprese e amministrazioni", ha detto l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio. "Le tecnologie digitali si stanno dimostrando essenziali per la sostenibilità dei modelli di business. E questo sarà ancora più evidente nella definizione della nuova normalità nella vita delle persone e delle organizzazioni".

"Continuare ad accompagnare le realtà italiane nel percorso di trasformazione digitale è un imperativo e mai come ora le nuove tecnologie si stanno rivelando degli alleati preziosi per ripensare le modalità di lavoro e i modelli di business, rilanciando la produttività delle singole imprese e la stabilità dell'intero Paese", ha aggiunto l'ad di Microsoft Italia, Silvia Candiani.