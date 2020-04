Gratis trasporto smarthpone da riparare

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Un servizio gratuito di ritiro e riconsegna dello smartphone guasto per chi non è in condizione di uscire da casa per portarlo in assistenza: lo offre Genius, un'azienda milanese che ha lanciato "#iorestoacasa con Genius". "In questo momento di crisi globale, l'importanza dei servizi alla persona assume un ruolo ancora più determinante. Lo smartphone è rimasto l'unico modo per comunicare con l'esterno, e quando ti si rompe è una vera iattura. Per questo - spiega Pietro Paolo Rimonti, l'AD della start up milanese - abbiamo deciso di dare una mano anche noi, venendo in aiuto a tutte le persone, soprattutto anziani, che, pur non potendo uscire di casa hanno il cellulare rotto e non possono comunicare in questa situazione d'emergenza". Il cellulare rotto viene dunque ritirato a domicilio per essere portato in laboratorio per una riparazione che sia più veloce possibile. Quando il telefonino funziona, viene riconsegnato a domicilio senza nessun costo aggiuntivo a quello necessario per la riparazione.

La procedura è molto semplice: basta visitare il sito www.geniusrepair.it e compilare il form di contatto attraverso il quale il cliente sarà chiamato per la chiara definizione dei dettagli sul prezzo della riparazione dello smarthpone. Tutto avviene online e con pochi click si ordina la riparazione e si inserisce l'indirizzo di prelievo e riconsegna. Tuttavia, l'operazione viene chiusa sempre con un contatto umano: un operatore chiama personalmente il cliente per concordare le modalità di intevento "Sensibili del particolare momento che tutti stiamo vivendo, Genius si assume tutte le spese di prelievo e riconsegna del device, ed offrirà uno sconto del 10% a tutti coloro che decideranno di usare il nostro servizio: è in questi momenti che non si può non essere solidali ed attenti a chi ha bisogno di restare in contatto con il mondo", conclude Rimonti.