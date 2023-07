WhatsApp, arrivano gli adesivi contestuali

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Su WhatsApp stanno per arrivare gli adesivi contestuali. Nell'ultima beta della chat per Android e in quella per iOS il sito specializzato WABetaInfo ha infatti rintracciato una nuova funzione che, appunto, mostra agli utenti un popup con degli adesivi direttamente sopra il campo di testo del messaggio, suggerendo quali sticker poter utilizzare contestualmente a quanto digitato. La chat starebbe anche lavorando per introdurre una barra dei filtri e rendere le chat accessibili per categorie. Per cui gli utenti possono filtrare le conversazioni per chat non lette, personali e aziendali. Di recente l'app del gruppo Meta ha aggiunto la possibilità di trasferire le chat tramite codice QR e anche la funzione dei gruppi suggeriti. (ANSA).