TikTok prepara la sfida a Spotify ed Apple con Music

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - TikTok domina il mercato dei video brevi e dei social media per adolescenti e ora cerca di sfidare Spotify e Apple Music. La società - riporta il sito specializzato TechCrunch - sta lanciando un nuovo servizio di streaming musicale solo in abbonamento chiamato TikTok Music, in Brasile e in Indonesia. Consente agli utenti di sincronizzare il servizio con i propri account TikTok e ascoltare, scaricare e condividere brani. Il servizio comprende i cataloghi delle maggiori case discografiche, tra cui Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music.

TikTok Music, inoltre, consente di riprodurre versioni complete di brani virali sulla piattaforma, avere consigli musicali personalizzati, accedere ai testi in tempo reale, creare playlist collaborative con gli amici, importare la propria libreria musicale e trovare brani tramite la ricerca dei testi. Il servizio include anche una funzionalità simile a Shazam in grado di identificare la musica che si sta ascoltando.

E ha anche funzionalità social, con commenti e la possibilità di connettersi con altri appassionati.

Al momento non ci sono notizie di espansione di Music in altri paesi. "Siamo entusiasti delle opportunità per TikTok Music per gli appassionati di musica, gli artisti e l'industria, ma non abbiamo ulteriori notizie da condividere sui piani futuri", ha detto un portavoce dell'azienda a TechCrunch. Un abbonamento a TikTok Music ha prezzi concorrenziali, all'incirca intorno ai 3 dollari, non è prevista un'opzione gratuita ma una prova gratis di un mese. (ANSA).