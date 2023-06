Instagram, arrivano ufficialmente i Canali Broadcast

Instagram lancia in tutto il mondo i Canali Broadcast. "Offrono ad un maggior numero di creatori di contenuti la possibilità di interagire con i propri follower in modo più approfondito su argomenti e contenuti specifici", spiega la società. "Sin dalla prima fase di test negli Stati Uniti a febbraio sono diventati un nuovo modo per i creator di condividere e creare contenuti che coinvolgano direttamente i loro follower - aggiunge - Molti creator di rilievo hanno utilizzato i canali per condividere retroscena, chiedere feedback nei sondaggi, o pubblicare aggiornamenti quotidiani".

Con l'arrivo dei Canali Broadcast a livello globale, saranno disponibili anche nuove funzionalità che i creatori di contenuti potranno utilizzare per interagire con i fan in modo più dinamico. Tra questi, nuovi strumenti per aiutarli a gestire e promuovere i loro canali broadcast, ad esempio impostare una data e un'ora di scadenza del canale e di condividere un link o un'anteprima nelle Storie. Inoltre, aggiunge Instagram, "speriamo di poter rendere presto disponibile la possibilità per i creator di usare domande per raccogliere feedback e risposte da parte dei follower e la possibilità di aggiungere un moderatore che collabori alla gestione di membri, messaggi e contenuti".

Nei giorni scorsi è circolata anche l'indiscrezione che Instagram sta lavorando all'introduzione di un un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che potrà rispondere alle domande degli utenti.