L'iPhone potrà vigilare su cani e gatti in casa

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - L'iPhone si potrà usare come una videocamera per tenere d'occhio gli animali domestici quando rimangono soli in casa. Sarà possibile grazie all'interfaccia di programmazione Animal Body Pose inserita nelle novità per i programmatori che Apple sta presentando alla sua Conferenza degli sviluppatori (Wwdc 2023) in corso fino ad oggi a Cupertino .

L'interfaccia - spiega il sito The Verge - è in grado di identificare e tracciare gli animali con la fotocamera del telefono. Li riconoscie in 25 punti, dalle orecchie alla coda, e identifica la posa cioè se l'animale domestico è seduto, in piedi o chiede cibo. Gli sviluppatori che vorranno avvalersi di questo sistema potranno creare app che tracciano automaticamente i soggetti nei video live su un campo visivo a 360 gradi, per creare e lanciare le proprie pet cam alimentate da iPhone.

