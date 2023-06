Instagram potrebbe lanciare il proprio chatbot in scia ChatGpt

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - E' il momento dei programmi di Intelligenza artificiale come ChatGpt e anche Instagram potrebbe presto integrare un chatbot, così si chiamano, nelle sue conversazioni. Lo ha scoperto lo sviluppatore Alessandro Paluzzi che su Twitter ha postato delle schermate di test - individuate dalla testata specializzata ZDNet - da cui si evince che il social ha in cantiere l'integrazione con l'IA: potrà rispondere alle domande, fornire consigli e aiutare a scrivere messaggi, anche a chi ha difficoltà a scrivere. Il chatbot avrebbe anche 30 diverse personalità tra cui gli utenti potrebbero scegliere.

La funzionalità è simile a My AI di Snapchat.

Non è chiaro se e quando questa novità potrebbe essere lanciata, ma di sicuro nelle intenzioni di Meta c'è un maggiore coinvolgimento nell'IA. A febbraio Mark Zuckerberg ha detto che si stava concentrando su questa tecnologia e strumenti simili a ChatGpt e che la società aveva un team specifico che lavorava sull'Intelligenza artificiale applicata proprio alle sue app Instagram, Messenger e WhatsApp. (ANSA).