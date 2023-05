App Store compie 15 anni, ricavi record per gli sviluppatori

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - A qualche giorno dall'inizio della conferenza per gli sviluppatori Wwdc 2023 del 5 giugno, Apple ha condiviso alcuni aggiornamenti sui numeri del suo App Store. Il negozio di app spegne quest'anno 15 candeline, essendo stato inaugurato nel luglio 2008. Secondo uno studio indipendente degli economisti di Analysis Group, nel 2022 ha registrato un giro di affari pari a 1,1 trilioni di dollari, con circa il 90% dei pagamenti e delle vendite in-app, ossia dei servizi acquistati all'interno delle applicazioni, esenti dalle commissioni per Apple.

Lo studio ha analizzato i principali fattori alla base della crescita dell'ecosistema, sostenendo come la ripresa del post-pandemia abbia accelerato alcuni settori, dai viaggi ai passaggi in auto, offrendo un incremento alle app inserite in tali contesti. A tal proposito, le vendite delle app iOS del settore viaggi sono aumentate dell'84% nel 2022, mentre quelle dei passaggi, cosiddette di ride-hailing, hanno registrato un +45%. Anche le app di vendita del settore alimentare e largo consumo sono state tra le categorie di app in più rapida crescita. Dal 2019, le vendite registrate dalle app iOS di consegna di generi alimentari a domicilio e asporto sono raddoppiate, mentre quelle di vendita di prodotti di largo consumo sono più che triplicate. Complessivamente, dal 2008 al 2022, il giro d'affari degli sviluppatori iOS sull'App Store ha superato i 320 miliardi di dollari sull'App Store.

Lo studio rivela che gli utenti iOS hanno scaricato app più di 370 milioni di volte dal 2008 al 2022. Oggi l'App Store offre quasi 1,8 milioni di app, un numero oltre 123 volte superiore rispetto alle migliaia disponibili alla fine del 2008. Alla Wwdc 2023, è atteso il lancio del primo visore di realtà mista di Apple, che dovrebbe aprire ad un nuovo parco di applicazioni con ulteriori possibilità di introito per gli sviluppatori indipendenti e le software house. (ANSA).