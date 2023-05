Google, reimmaginiamo i nostri prodotti con IA responsabile

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "E' stato un anno impegnativo per l'intelligenza artificiale, oggi mostreremo un uso utile di questa tecnologia per gli utenti e per il lavoro, reimmaginiamo i nostri prodotti più popolari come la ricerca con un approccio responsabile": lo ha detto Sundar Pichai, Ceo di Google, aprendo la Conferenza degli sviluppatori in corso in California. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la dichiarazione di un pioniere dell'IA, Geoffrey Hinton, ex di Google che ha lanciato un allarme sui progressi di questa tecnologia.

Pichai ha annunciato PaLM 2, la nuova generazione del modello di linguaggio che darà vita ai prossimi progetti di intelligenza artificiale del colosso americano. C'è PaLM 2 dietro le integrazioni dell'IA in prodotti di successo di Google, da Gmail a Mappe. Per Gmail, Pichai ha lanciato 'Help Me Write', una funzionalità che permette all'intelligenza artificiale non solo di suggerire risposte ai messaggi di posta ma di scrivere da zero un'email, con un grado di accuratezza molto avanzato. In Google Maps, gli algoritmi di IA consentono di migliorare la visione immersiva delle città, con cui è possibile visualizzare edifici e strade in tre dimensioni. "Ad oggi abbiamo almeno 15 app di Google che usano l'Intelligenza artifciale ed espanderemo molto presto il catalogo", ha aggiunto Pichai. (ANSA).