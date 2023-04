Elisoccorso in condizioni meteo avverse, prototipi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 APR - L'azienda regionale sarda per l'emergenza-urgenza e Sardegna ricerche stanno sperimentando nell'Isola alcuni dispositivi, hardware e software, posizionati sia a terra che a bordo dell'elicottero quali soluzioni innovative per il volo di soccorso Hems in condizioni meteo-ambientali limite.

L'obiettivo è quello di facilitare il volo di avvicinamento strumentale in condizioni di visibilità limitata, come ad esempio durante le tempeste o in presenza di nebbia densa, favorendo anche l'atterraggio in uno spazio occasionale dando la possibilità all'equipaggio di conoscere in anticipo le condizioni meteo ambientali del luogo dove si deve intervenire.

Il progetto, che viene sviluppato con un appalto pre-commerciale, potrà servire per applicazioni che vanno oltre l'elisoccorso, potendo essere utilizzate anche per altri velivoli. I prototipi vengono sperimentati in contesti operativi reali come le elisuperfici dell'ospedale di Nuoro e dell'ospedale di Olbia e i risultati saranno presentati alla fine della primavera.

L'appalto pre-commerciale denominato Hems+ è stato finanziato da Sardegna Ricerche con 1.684.616 euro di risorse Por Fesr 2014-2020 e ha visto il completamento della progettazione e dello sviluppo da parte di tre operatori di mercato, titolari della relativa proprietà intellettuale ed industriale. A fronte della selezione di due finalisti per la fase conclusiva dell'appalto, Areus potrà concretamente sperimentare e valutare in campo le due tecnologie innovative.

Per Simonetta Bettelini direttore generale Areus "i risultati di tale progetto, travalicando i confini regionali e nazionali, potranno determinare importanti ricadute scientifiche, tecnologiche e di business nell'ambito del soccorso elicotteristico europeo". "Con gli appalti pre-commerciali Sardegna Ricerche riesce a dare una risposta concreta alla necessità di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione che sul mercato non trova risposte ad esigenze molto precise come nel caso del soccorso in condizione meteo avverse", ha sottolineato Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche. (ANSA).