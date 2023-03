Giornata Sindrome Down, storie interattive 'Ragazzi in gamba'

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down di oggi 21 marzo, arriva una nuova funzione di Alexa, l'assistente vocale di Amazon: in collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down (Aipd): si chiama 'Ragazzi in Gamba' e propone storie interattive. "Gli utenti in Italia potranno ascoltare storie interattive realizzate dall'Aipd, la cui tematica principale è l'autonomia; offrono a ragazze e ragazzi con sindrome di Down, e non solo, un supporto utile per l'apprendimento e il riconoscimento dei comportamenti adeguati da adottare in situazioni in cui può essere necessario un certo livello di autonomia", spiega una nota. Una voce narrante, di nome Giorgio, racconta storie su quali comportamenti si possono adottare quando si è da soli, sia in maniera pratica - per esempio come ci si muove da soli in città - sia sul fronte delle relazioni.

"L'Aipd da più di 40 anni combatte contro i pregiudizi presenti contro le persone con SD, e ha organizzato la prima Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di Down nel 1987. Siamo felici di aggiungere un altro tassello alla nostra storia: grazie alla collaborazione con Amazon Alexa, entriamo in un'altra dimensione di informazione a supporto e servizio delle persone con sindrome di Down", ha detto Gianfranco Salbini, presidente di Aipd. "Siamo molto orgogliosi di aver supportato l'Associazione, diamo voce a messaggi di indipendenza e autonomia che possono offrire un concreto sostegno a ragazze e ragazzi con sindrome di Down, sottolineando il nostro impegno nel rendere la tecnologia di Alexa sempre più accessibile", ha aggiunto Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa.