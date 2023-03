Nascondere messaggi usando l'Intelligenza Artificiale

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Usare algoritmi di intelligenza artificiale come ChatGtp o altri sistemi capaci di generare immagini o messaggi audio, per creare messaggi nascosti impossibili, o quasi, da rilevare. A ipotizzare la tecnica, che potrebbe essere utile, ad esempio, ai dissidenti in regimi autoritari dove anche i social sono sotto stretto controllo, è stato un gruppo di ricercatori della università di Oxford e della Carnegie Mellon e sarà presentato alla Conferenza internazionale di Learning Representations.

"Si tratta di un utilizzo innovativo, attraverso l'AI di una tecnica antica, la cosiddetta steganografia, che consiste in poche parole nel nascondere un messaggio in un altro contenuto, che sia un testo o un'immagine", ha spiegato all'ANSA Massimiliano Sala, direttore del Laboratorio di Crittografia dell'Università di Trento. Nota sin dall'antichità, celebre ad esempio un racconto sull'uso della steganografia durante una delle guerre tra greci e persiani in cui un messaggio venne tatuato sulla testa rasata di un servitore persiano: una volta fatti ricrescere i capelli il servitore partì per la sua missione e una volta a destinazione si rasò per mostrare il messaggio. Più recentemente tecniche di steganografia sono state usate anche ad esempio dall'Isis, nascondendo informazioni in video o foto, ma il suo reale utilizzo è stato molto limitato.

"I ricercatori ne propongono ora un uso piuttosto innovativo, anche se con molte limitazioni poi nell'uso concreto. L'idea - ha detto Sala - è quella di sfruttare tecnologie molto complesse e ormai alla portata di tutti, come i vari algoritmi di AI, per nascondere messaggi in modo efficiente". Un esempio banale è quello di un testo in cui le prime lettere di ogni parola formano una frase. In forma ben più complessa, un messaggio via mail o un vocale su whatsapp potrebbe così ad esempio superare facilmente i controlli di una censura e arrivare al destinatario senza che il controllore ne riconosca il pericolo. "E' sicuramente un passo importante nell'uso dell'AI nella crittografia che nei prossimi anni, proprio per l'arrivo di questi algoritmi, potrebbe cambiare radicalmente", ha concluso Sala. (ANSA).