Apple: prosegue ondata uscite, lascia responsabile cloud

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il responsabile del cloud di Apple lascia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Michael Abbott farà un passo indietro in aprile. Per Cupertino si tratta di una perdita pesante che va ad aggiungersi all'uscita di altri top manager fra i quali Eddy Cue, il capo dei servizi, e il suo vice Peter Stern.

Abbott è entrato in Apple nel 2018, in precedenza è stato dirigente di aziende come Twitter, Microsoft e Palm. Il suo ruolo sarà assunto da Jeff Robbin, engineering VP di Apple, noto come uno dei creatori di iTunes. (ANSA).