Spotify compie 10 anni in Italia, 22 miliardi di streaming

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Spotify compie 10 anni in Italia. La piattaforma di streaming svedese è stata lanciata nel 2008 ed è arrivata nel nostro paese a febbraio del 2013. In questi due lustri gli artisti italiani hanno registrato un incremento del numero di 'stream' nel mondo, arrivato a 22 miliardi nel 2022 (+1200%). La piattaforma ha anche sperimentato i podcast, il format che ha arricchito il panorama dell'intrattenimento digitale e la creazione di contenuti. Nel 2021 è stato lanciato anche il primo podcast firmato Spotify 'The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno'.

"Spotify ha donato nuova linfa all'industria audio italiana, permettendole di tornare ai massimi livelli grazie soprattutto alla spinta dello streaming - dice Federica Tremolada, Managing Director Spotify per il Sud e Est Europa - Le dimensioni del mercato della musica registrata nel 2012 rispetto al 2021 sono più che raddoppiate passando da 150,9 milioni di euro a 332 milioni di euro secondo gli ultimi dati Fimi. Nessun altro servizio di streaming è posizionato come Spotify per la capacità di identificare, amplificare e contribuire a plasmare la cultura locale in Italia e nel mondo".

ll numero totale di artisti italiani presenti sulla piattaforma è ora di 196 mila con un incremento del 650% registrato negli ultimi 10 anni. Quelli più ascoltati sono Sfera Ebbasta e Madame, la canzone più sentita Il cielo nella stanza (Salmo feat. Nstasia). I generi di podcast più ascoltati in Italia negli ultimi 10 anni sono news, società e cultura e commedia. I podcast più ascoltati quelli di Muschio Selvaggio, seguono The Essential e i podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia. I podcast in lingua italiana sulla piattaforma sono più di 50.000. Negli anni più recenti, Spotify ha lanciato in Italia anche due suoi programmi: Radar e Equal, la campagna dedicata a promuovere la parità di genere. (ANSA).