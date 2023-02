Premiata app italiana, salva audio da rischio sparizione

(ANSA) - PADOVA, 10 FEB - Un'app italiana si è aggiudicata un premio a Cannes Neurons, la seconda edizione del contest organizzato dal World AI Cannes Festival, uno dei maggiori festival dell'intelligenza artificiale in Europa.

Audio Innova srl, Spinoff dell'Università di Padova, si è aggiudicata il primo posto nella categoria "Creative #AI" (una delle tre presenti assieme a "Inclusive AI" e "Sustainable AI") con un progetto sulla conservazione dei documenti audio. Se negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è stata utilizzata massicciamente per migliorare la qualità delle registrazioni audio, ad esempio rimuovendo i rumori di fondo, o migliorando la qualità e la post-produzione, Audio Innova è riuscito a impiegare l'AI per la conservazione a lungo termine dei nastri magnetici, delle registrazioni di parlato e altri materiali audio a rischio di scomparsa.

La start-up si è affermata sui rivali cinesi di Unitree Robotics con i loro iconici cani robot, tra i protagonisti del festival e presentati all'inizio come favoriti. Alla fine però la platea, composta principalmente da ricercatori, esperti e imprenditori del settore high-tech, ha tributato agli italiani un vero e proprio plebiscito (l'83% dei consensi) premiando l'app "Yesterday sounds tomorrow: AI for preserving musical creativity, che usa l'intelligenza artificiale per tutelare i beni culturali musicali. (ANSA).