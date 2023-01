ANSA/ Rallenta app economy, spesa consumatori scende del 2%

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Rallenta per la prima volta l'economia globale delle app, un mercato che fino a 15 anni fa non esisteva ma con la diffusione degli smartphone e dei negozi digitali è poi esploso. Secondo le rilevazioni della società di analisi 'data.ai', dopo il boom della pandemia, nel 2022 la spesa dei consumatori per le applicazioni è scesa del 2% a 167 miliardi di dollari. Nel 2021 la crescita era stata del 19%.

L'app di Instagram - secondo l'ultimo rapporto di Sensor Tower - è prima per download seguita da TikTok. Twitter, che da ottobre è di proprietà di Elon Musk è tredicesima; mentre sembra sgonfiarsi il fenomeno BeReal, l'app dei giovanissimi considerata l'anti-Instagram.

Sebbene dall'analisi di 'data.ai' emerge che i download delle app su base annua sono aumentati dell'11% trainati dai mercati emergenti, si evince che nel quarto trimestre 2022 c'è stato un rallentamento della crescita. Un dato significativo proprio in quel periodo dell'anno, a ridosso delle festività, che in genere dà una spinta all'ecosistema delle app. "Per la prima volta, i fattori macroeconomici stanno frenando la crescita della spesa mobile", osserva il Ceo di 'data.ai', Theodore Krantz. Nel 2022, inoltre, è scesa anche la spesa per i giochi del 5% a 110 miliardi di dollari; mentre la spesa per app non di gioco è aumentata del 6% a 58 miliardi, guidata da abbonamenti in streaming, app di appuntamenti e app video di breve durata.

Un ulteriore dato della flessione del settore arriva da un'altra società di analisi che si chiama Sensor Tower: l'adozione di applicazioni su App Store e Google Play Store si è stabilizzata nel quarto trimestre del 2022, con un leggero calo dello 0,1% su base annua per raggiungere 35,5 miliardi di nuove installazioni nel trimestre. Una sorta di normalizzazione dopo una crescita smisurata durante il Covid. Un andamento influenzato anche da altre variabili come le commissioni elevate sulle vendite di app e sugli acquisti in-app dei negozi digitali. E non ultima la saturazione del mercato degli smartphone su cui girano le app e i negozi digitali.

Riguardo le applicazioni più gettonate, secondo Sensor Tower nel quarto trimestre del 2022 Instagram ha superato TikTok balzando al primo posto. Tutte le altre app di Meta occupano una posizione nella top 10 delle applicazioni più scaricate: Facebook al terzo, WhatsApp al quinto, Messenger all'ottavo e WhatsApp al nono posto. CapCut di ByteDance, un'estensione di TikTok, è la numero quattro. Al sesto posto c'è Snapchat, a cui segue Telegram, Spotify è decima. Twitter, che da ottobre scorso è di proprietà di Elon Musk è tredicesima, Netflix quindicesima.

In questa classifica della app più scaricate non appare nelle prime posizioni BeReal, un'app gettonata dai giovanissimi della generazione Z che ha avuto grande risonanza mediatica: è considerata l'anti Instagram in quanto incoraggia a esporsi sul social in maniera più autentica. "E' un'app i cui utenti attivi giornalieri sono rimasti molto indietro ma al momento non ha un modello di business e non genera ancora entrate - sottolinea la testata specializzata TechCrunch - il risultato di un mercato di app che ha venduto per anni ai consumatori l'idea che il software mobile debba essere gratuito". (ANSA).