Instagram si ispira a Twitter e lancia Notes

Instagram ha introdotto una serie di nuove funzionalità pensate per rendere più facile per gli utenti interagire con i loro contatti. Tra queste c'è Notes, con cui si possono aggiornare i follower utilizzando solo testo ed emoji. Si tratta di brevi post, della lunghezza massima di 60 caratteri che, secondo gli esperti, Meta avrebbe reso disponibili per concorrere anche con Twitter. La società ha infatti descritto la funzione come un modo per condividere "cosa si sta facendo" o "chiedere consigli", laddove Twitter chiede "cosa sta succedendo?.

Con Notes, gli utenti possono scrivere una breve porzione di testo cliccando in cima alla loro casella di posta e selezionare i follower che si seguono o le persone nel proprio elenco di amici. Dopo aver digitato la nota, questa apparirà nella parte superiore della posta in arrivo per 24 ore e le eventuali risposte saranno nel formato dei messaggi diretti. Durante i test, Meta avrebbe scoperto che le persone apprezzano la possibilità di avviare conversazioni con più contatti. "Connettersi con gli altri è il motivo per cui le persone vengono su Instagram" ha scritto la compagnia in un post di lancio del servizio. Gli stessi test avrebbero spinto il colosso americano a lasciare da parte la nuova visualizzazione in stile TikTok, con foto e video a schermo intero, per puntare maggiormente su novità di comunicazione.

Nei giorni scorsi, il social aveva reso disponibile "Candid Stories", per condividere un momento sotto forma di Storia usando sia la fotocamera anteriore che quella posteriore del telefono, proprio come avviene con l'app BeReal, molto in voga ultimamente. In faae di sperimentazione c'è "Nominations", uno sticker da applicare ai contenuti che, se cliccato, invita le persone a prendere parte ad una tendenza, nominandole nei post.