Musk, risolto il malinteso con Apple su Twitter

Elon Musk smorza i toni con Apple, che negli ultimi giorni erano stata duramente attaccata dal patron di Tesla. Ringraziando l'amministratore delegato Tim Cook per la visita alla sede di Appel, Musk afferma: "abbiamo avuto una buona conversazione. Fra le altre cose, abbiamo risolto il malinteso sulla possibilità di una rimozione di Twitter dall'App Store. Tim è stato chiaro sul fatto che Apple non ha mai considerato di farlo".

Musk ha anche ringraziato Cook per avergli fatto visitare la "bella" sede di Cupertino. Lo ha twittato allegando un breve filmato.

Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato la decisione di Elon Musk di allentare le politiche sulla moderazione dei contenuti di Twitter su temi come il Covid. In un'intervista a Abc, Macron ha spiega come le democrazie sono "sotto forte pressione" da parte di forze quali i social media, dove gli utenti possono dire "cose pazze sul vaccino, la pandemia e la guerra". La libertà di parola dovrebbe essere "basata sul rispetto e l'ordine politico", mette in evidenza Macron, precisando che ci sono "limiti e responsabilità" nella libertà di espressione.