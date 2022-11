Amazon e Snapchat lanciano l'e-commerce in realtà aumentata

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - In attesa del lancio del metaverso e dei progetti di realtà virtuale di Meta e degli altri big, Snpachat e Amazon lanciano il primo progetto di acquisto di prodotti in realtà aumentata. L'iniziativa prevede la prova, tramite l'app di Snapchat, degli occhiali presenti nel catalogo di Amazon Fashion, utilizzando la fotocamera dello smartphone.

Come accade per le "faccine" che si sovrappongono al proprio viso, l'utente potrà scegliere il modello preferito e, nel caso, finalizzare l'acquisto con un clic che rimanderà sul sito di e-commerce. Come spiegano le due aziende, la tecnologia "Virtual Try On" è solo il primo passo verso un'estensione della prova di abiti e altri gadget attraverso la realtà aumentata. Le "lens", i filtri per lo shopping degli occhiali, sono disponibili dal profilo pubblico di Amazon su Snapchat, @amazonfashion, in Lens Explorer e nel carosello della fotocamera del social network. La partnership tenta di standardizzare una modalità che, su Snapchat, non è nuova. L'app offre già da tempo la possibilità agli iscritti di "provare" accessori attraverso la fotocamera, grazie alle cosiddette AR Shopping Lenses, la categoria di filtri dedicati alla moda, in collaborazione con marchi come Mac Cosmetics, Ulta Beauty, American Eagle, Puma, Chanel, Walmart e molti altri. Secondo Snap, l'azienda che sviluppa Snapchat, nel 2021 circa 250 milioni di utenti hanno utilizzato le apposite lenti, sebbene non si conoscano i numeri di quanti abbiano effettivamente proseguito con un acquisto del prodotto. Per creare l'esperienza degli occhiali, Amazon ha utilizzato il sistema di creazione di Snap chiamato Lens Web Builder, che permette di realizzare filtri digitali partendo da oggetti fisici, come i modelli presenti nel catalogo del colosso americano. Al fianco dei prodotti da provare, si potranno visualizzare anche prezzi ed eventuali promozioni, che cambieranno in tempo reale qualora vi siano particolari iniziative in corso, come il prossimo Black Friday del 25 novembre. (ANSA).