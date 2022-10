YouTube ha interrotto la sperimentazione sul 4K a pagamento, il cui test aveva generato malcontento tra gli utenti. "Abbiamo completato la sperimentazione. Gli utenti dovrebbero essere ora in grado di accedere ai video in risoluzione 4K senza iscrizione Premium", spiega la società. Il 4K resta così disponibile per tutti.

La notizia della sperimentazione era circolata un paio di settimane fa, anche con le ipotetiche cifre per l'abbonamento per vedere i contenuti alla massima risoluzione. L'indizio era arrivato da una schermata diffusa su Reddit e relativa ad alcuni test interni che mostravano in modo inequivocabile come fosse possibile saltare alla risoluzione 2160p solo se utenti Premium, abbassando la risoluzione massima per gli utenti free a 1080p ovvero al full hd.