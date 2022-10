(ANSA) - ROMA - Dopo un periodo di test, Netflix lancia la funzione 'Trasferisci profilo' con cui gli utenti avranno la possibilità di trasferire il loro profilo ad un account nuovo di zecca senza perdere nulla, dai consigli personalizzati alla cronologia, alle impostazioni e ai giochi salvati.



La funzione è un modo anche per contrastare la condivisione delle password e per incentivare l'attivazione di nuovi account, anche alla luce del fatto che il numero totale di abbonati è diminuito per la prima volta quest'anno e sarebbero ancora 100 milioni le famiglie che accedono alla piattaforma attraverso account condivisi. A partire dal 3 novembre, inoltre, Netflix lancia l'abbonamento 'scontato' con la pubblicità.

Netflix ricorda che per la funzione 'Trasferisci profilo' si verrà avvisati via email appena la funzione sarà resa disponibile per il proprio account. (ANSA).