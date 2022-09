WhatsApp introduce link chiamate, più facile telefonare

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Mark Zuckerberg ha appena annunciato che WhatsApp sta introducendo i 'Link per le chiamate' che renderanno più facile avviare e partecipare a una chiamata, con un semplice click. Le persone potranno selezionare l'opzione "Link per la chiamata" nella sezione Chiamate, ottenere il link per una chiamata audio o video e condividerlo con familiari e amici. Per utilizzare i Link per le chiamate, gli utenti dovranno disporre dell'ultima versione dell'app; la funzione verrà lanciata questa settimana.

Zuckerberg ha anche comunicato che la chat ha iniziato a testare le videochiamate di gruppo per un massimo di 32 persone su WhatsApp - eseguendo oltre 1.000 test al giorno - "per garantire la qualità e le prestazioni delle chiamate". Questa funzione sarà disponibile prossimamente. (ANSA).