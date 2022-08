'Cripto Woodstock' in California all'insegna blockchain

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - I prezzi di Bitcoin ed Ethereum sono in calo. La mania per gli Ntf si è raffreddata. Ma la 'cripto Woodostock' della California si sta rivelando un successo con centinaia di persone che hanno invaso l'Idyllwild Arts Academy per un fine settimana all'insegna del blockchain. All'evento chiamato ufficialmente Fwb Fest hanno partecipato i membri di Friends With benefits, social club cripto del quale di può far parte acquistando un token. Fra i partecipanti ci sono artisti, scrittori, musicisti e ingegneri software, il cui obiettivo è creare una tecno utopia centrata sulla comunità e la creatività.

Un pubblico, riporta il Washington Post, quindi ben diverso dagli ipercapitalisti che sono divenuti il volto del mondo cripto. (ANSA).