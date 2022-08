Whatsapp per Windows ora funziona senza smartphone connesso

È disponibile anche in Italia l'applicazione Whatsapp per Windows che consente di utilizzare la chat sul computer anche senza avere lo smartphone principale connesso alla rete. L'annuncio della nuova versione dell'app è arrivato sul sito ufficiale della chat, l'aggiornamento mira a migliorare la stabilità e la velocità, a ottimizzare l'esperienza di utlizzo sul computer oltre che a rendere il software indipendente dal telefono. Dopo una fase di test, ora disponibile al pubblico globale in download gratuito e supporta anche la lingua italiana. Per scaricare e usare l'app WhatsApp per Windows nella sua ultima versione è necessario collegarsi al Microsoft Store.