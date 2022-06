Industry4.0: nuova sede per Living Lab IoT IP4FVG in Carnia

(ANSA) - AMARO, 14 GIU - Sistemi automatici per il controllo visivo del prodotto, sensori e tecnologie di trasmissione dati per il monitoraggio di produzione e manutenzione predittiva.

Sono le principali tecnologie e le strumentazioni hardware e software del laboratorio Internet of Things del Digital Innovation Hub IP4FVG con sede nel Carnia Industrial Park.

IP4FVG, coordinato da Area Science Park, supporta la trasformazione digitale delle imprese. Nei 4 nodi IP4FVG - Amaro, Trieste, Udine e San Vito al Tagliamento - ci sono dimostratori di soluzioni innovative per le imprese che offrono la possibilità di testare tecnologie prima di investirvi.

Il laboratorio dimostrativo Living Lab IoT di Amaro è dotato di tecnologie Industria 4.0 utili per la trasformazione digitale delle imprese, disponibili per tecnici, imprenditori, professionisti, studenti universitari e delle scuole.

Per Caterina Petrillo, Presidente di Area Science Park, "IP4FVG è un modello che implementa le forme di collaborazione tra imprese, istituzioni pubbliche e mondo della ricerca. IP4FVG sviluppa un dialogo tra settore privato e pubblico", facilitando "i processi di innovazione in ambiti imprenditoriali diversi".

Roberto Siagri, Presidente del Carnia Industrial Park è convinto che "l'area montana sia parte di una piattaforma tecnologica come IP4FVG", che "significa poter pensare a un modello di sviluppo basato su tecnologia e digitale, anche in Carnia e non solo nelle città". (ANSA).