Hacker 16enne probabile mente cybercrime, colpiti big tech

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Potrebbe esserci un 16enne che vive con la mamma vicino Oxford, in Inghilterra, dietro gli attacchi hacker portati avanti da una banda di criminali nota come Lapsus$ che ha colpito giganti del calibro di Microsoft e Vodafone, creando danni economici e preoccupazioni visto il clima di cyberguerra. La notizie è riportata da Bloomberg, il team completo della gang sarebbe composta da sette membri, ma il ragazzo sarebbe il coordinatore del gruppo. Non è stata nota l'identità, le indagini sono ancora in corso.

La banda di cyberciminali Lapsus$ ha colpito nelle ultime settimane giganti come Nvidia, Okta, Microsoft (a cui ha rubato il codice sorgente di programmi noti e usati con Bing e Cortana) e anche Samsung. Nel caso di Nvidia il bottino è stato quantificato in 1TB di dati, 190GB quelli rubati a Samsung, 200GB quelli riconducibili a Vodafone.

Bloomberg specifica che le indagini non sono ancora concluse, ma che sarebbe stato possibile risalire all'adolescente perché ha lasciato delle tracce online, i suoi pseudonimi erano "breachbase" e "White". (ANSA).