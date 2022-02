Anche LinkedIn debutta nei podcast, sono dedicati al lavoro

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Anche LinkedIn accelera sui podcast: produrrà diversi contenuti tutti relativi al mondo del lavoro.

Il servizio si chiama LinkedIn Podcast Network e si occuperà di suggerimenti per colloqui, tecnologia, stress e salute con consigli di esperti. Uno di questi podacast - spiega il sito specializzato TechCrunch - sarà co-condotto dall'attuale presidente esecutivo e co-fondatore del social network, Reid Hoffman: partirà in primavera, si chiamerà The Start-Up of You e parlerà di imprenditoria. Gli show sono gratuiti e supportati da pubblicità: attualmente lo sponsor in primo piano è Ibm.

Al momento, sono già disponibili 12 podcast: 4 vengono curati direttamente dalla redazione, mentre gli altri 8 sono in collaborazione con vari professionisti. Inoltre, la distribuzione è prevista non solo su LinkedIn, ma anche su altre piattaforme, come Apple Podcast, Google Podcast.

Il social network professionale di proprietà di Microsoft ha inoltre spiegato di voler integrare i contenuti in varie aree della piattaforma come le newsletter, gli eventi in diretta, i video e gli articoli per consentire agli ascoltatori di continuare la conversazione anche su canali diversi. (ANSA).