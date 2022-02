Innovazione: Tecnest, più digitalizzazione e sale fatturato

(ANSA) - UDINE, 16 FEB - La Tecnest, azienda specializzata da 35 anni in soluzioni software per aziende manifatturiere, ha chiuso il 2021 in utile, in espansione e con 5,6 milioni di fatturato, in forte aumento (+18%) rispetto al 2020.

La crescita della Tecnest, di Tavagnacco (Udine) è dovuta alla maggiore diffusione della digitalizzazione della produzione come asset fondamentale di crescita e al puntare su tecnologie dedicate al mondo Industry 4.0.

Fabio Pettarin, presidente di Tecnest, sottolinea la "forte visione orientata al futuro" annunciando "il prossimo rilascio del nuovo APS e una nuova piattaforma in ambito MOM", nonché "una estensione della rete dei partner sia tecnologici che commerciali". Considerando un fattore in particolare: la "fiduciabilità, che è già oggi, e lo sarà sempre di più nel futuro, l'obiettivo e la massima priorità per la Tecnest".

L'azienda ha assunto una decina persone nel corso del 2021 tra giovani e figure senior e, dopo l'apertura di una seconda sede (2018, a Lissone, Monza Brianza) ha appena inaugurato una terza sede, a Bologna, che diverrà punto di riferimento per i clienti del Centro-Italia. Tecnest ha sviluppato una consolidata esperienza per la connessione bidirezionale di impianti e dispositivi al MES (solo nel 2021 ha interconnesso oltre 300 macchine in diversi settori e ambiti produttivi) e si sta specializzando in servitizzazione ed energy saving utilizzando Edge computing e intelligenza artificiale, abbinate a tecniche di scheduling. (ANSA).