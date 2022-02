Apple, arriva funzione per pagamenti contactless con iPhone

Si allarga l'orizzonte dei pagamenti digitali. Entro fine anno le aziende statunitensi potranno accettare pagamenti sui propri iPhone da carte touchless o altri iPhone, e non sarà necessario hardware aggiuntivo. Il sistema lanciato da Apple funzionerà toccando i dispositivi dell'acquirente e del venditore. "La nuova funzionalità consentirà a milioni di commercianti negli Stati Uniti, dalle piccole imprese ai grandi rivenditori, di utilizzare il proprio iPhone per accettare pagamenti", ha affermato Apple.

Cupertino ha spiegato che la piattaforma di pagamento Stripe sarà in primavera la prima a offrire il sistema "tocca per pagare" (tap to pay) e che altri dovrebbero seguire entro la fine dell'anno. Il sistema è l'ultima spinta di Apple nei servizi finanziari, inclusa la sua funzione di pagamento Apple Pay, e offre concorrenza all'hardware per smartphone di Block che consente ai commercianti di strisciare le carte dei clienti.

Col sistema 'tap to pay' negli Stati Uniti i clienti sarebbero anche in grado di utilizzare carte di credito e di debito come Visa e Mastercard purché dispongano della funzione contactless.

Apple non è la prima a trasformare il suo smartphone di punta in un terminale di pagamento senza richiedere apparecchiature aggiuntive: la sudcoreana Samsung ha lanciato un'offerta simile nell'ottobre 2019. (ANSA).