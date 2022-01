WhatsApp, in arrivo migrazione chat da Android a iOS

Su WhatsApp è in arrivo la funzione di trasferimento delle chat dai telefoni Android a quelli con sistema operativo iOS di Apple. Stando a indiscrezioni del sito WABetaInfo l'opzione è in fase di completamento e consentirà di trasferire le conversazioni utilizzando l'app Passa a iOS non si baserà, quindi, sui backup tradizionali.

Secondo il sito WABetaInfo, che ha anche condiviso un paio di schermate che mostrano come potrebbe funzionare il meccanismo, WhatsApp chiederà l'autorizzazione prima di avviare il processo di trasferimento, quindi indicherà di mantenere l'app aperta e il telefono sbloccato mentre le chat migrano. Al momento non è nota la data ufficiale del lancio di questa funzione, nè quali dispositivi la supporteranno.