App, robot e coding, ecco le risposte 'spaziali' al Covid

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - App per monitorare la pandemia, robot per aiutare il personale ospedaliero ma anche giochi interattivi e piattaforme di coding: sono le tante idee nate in piena pandemia per sfruttare le tecnologie spaziali per combattere il Covid-19. Sono stati presentati oggi online sei dei tanti progetti vincitori di Space in Response to Covid-19, il bando nato dalla collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Ministero della Innovazione Digitale e Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Lanciato in piena prima ondata, a marzo 2020, il bando Space in Response to Covid -19 ha avuto immediatamente una grande risposta. Sono state oltre 100 le proposte arrivate e molte delle quali hanno visto poi uno sviluppo concreto, cofinanziati grazie ai 10 milioni di euro messi a disposizione da Asi. Tra questi l'app Epico-19 che unisce i dati epidemiologici con le immagini satellitari per monitorare la diffusione della pandemia e usando algoritmi di Intelligenza artificiale o Code-19, un sistema di robot capce di muoversi negli ambienti ospedalieri e dare supporto al personale medico. Una sezione specifica ha promosso soluzioni educative come Dreamcoder 2.0, un kit per imparare coding e le discipline scientifiche e realizzare esperimenti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

