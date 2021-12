Musk apre all'uso del Dogecoin e critpovaluta vola 40%

Elon Musk apre all'uso del Dogecoin per Tesla e la criptovaluta vola, arrivando a guadagnare fino al 40%. "Tesla consentirà l'acquisto di alcune merci e prodotti con il Doge e vedremo come va", twitta Musk. Il Dogecoin è una delle valute digitali più volatili: creata nel 2013 è salita del 15.500% nel 2021 per poi rallentare.